Einfach heiraten? Wo Paare in Hessen spontan Ja sagen können

Frankfurt/Idstein/Münchhausen (dpa/lhe) - Ihr wollt gerne heiraten, aber habt keine Lust auf monatelange Planung? Die Evangelische Kirche macht es möglich: Unter dem Titel «einfach heiraten» bietet sie spontane kirchliche Trauungen und Segnungen an.

Wo können Paare in Hessen am Freitag heiraten?

Die «jugend-kultur-kirche sankt peter» in der Frankfurter Innenstadt bietet am 26. Juni Segnungen und Trauungen an verschiedenen Orten an. «Unter dem Hochzeitsbogen im Freien mit der alten Kirche als Kulisse, in der bunt eingerichteten Lounge vor dem alten Kirchenfenster, in der Kapelle oder im ausgebauten Kirchraum im industrial style», heißt es auf der Homepage. Paare können hier sogar bis 22 Uhr heiraten.

In der Unionskirche in Idstein oder vor der Kirche in einem Traupavillon mit Livemusik können sich Paare ebenfalls spontan das Ja-Wort geben. Hier ist das zwischen 11 und 20 Uhr am Freitag möglich – die Kirche hat sogar 750 Sitzplätze. Im nordhessischen Hebel ist eine Trauung bei gutem Wetter am Freitag im Duftgarten «zwischen Rosen und Lavendel» möglich.

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Foto: Sven Hoppe/dpa Die kirchlichen Trauungen werden an den unterschiedlichsten Orten angeboten. (Symbolbild)

Wer lieber unter freiem Himmel heiraten möchte, kann das am Freitag am Seepark Niederweimar. «Heiraten in Urlaubsatmosphäre am Strand oder auf der Wiese direkt am See. An drei unterschiedlichen Orten, könnt ihr euch am Seepark in Niederweimar trauen lassen», heißt es auf der Homepage. Am See gibt es für alle, die es nach der Hochzeit krachen lassen wollen, ab 19 Uhr eine Party mit DJ.

In Münchhausen können sich Paare auf dem Christenberg segnen lassen. «Der Christenberg ist ein besonderer Ort mitten im Burgwald mit Blick in Täler und Wälder», heißt es. Sowohl in der Kirche auf dem Berg als auch in einem Pavillon «an der frischen Luft mit Blick ins Tal» sei eine Segnung am Freitag und Samstag möglich. «An beiden Orten wird es Livemusik von unterschiedlichen musikalischen Teams geben.»

Außerdem könnten sich Paare nach Absprache direkt im Wald segnen lassen, «nur begleitet von den Tönen der Natur». Vor Ort stehe eine Fotobox zur Verfügung und es gebe einen Sektempfang für die Paare. «Darüber hinaus gibt es einen Segenspavillon für "Segen to go", der allen offensteht.»

Und wo können Paare am Samstag hin?

Mit besonderem Ausblick können sich die Menschen am Samstag auf der Dachterrasse des Besucherzentrums Edersee trauen lassen. Hier ist der Blick auf die Sperrmauer und das Schloss Waldeck inklusive.

In Bad Sooden-Allendorf steht unter anderem die St. Crucis Taufkapelle bereit. «Der kleinere, intime Raum schafft sofort Nähe – ideal für Paare, die ihre Zeremonie bewusst im kleinen Kreis feiern möchten», heißt es. «Wer eine Trauung sucht, die warm, persönlich und sehr nahbar ist, findet in der Taufkapelle einen Ort, der genau das ermöglicht.»

Foto: Swen Pförtner/dpa Am Besucherzentrum am Edersee können Paare sich das Ja-Wort geben. (Archivbild)

Auch in Runkel können Paare am Samstag Ja sagen. «Von 11 bis 17 Uhr finden im halbstündigen Takt Trauungen und Segnungen an drei stimmungsvollen Orten in Runkel statt: auf dem Burgplatz, in der Schadecker Kirche und auf der Schleuseninsel», schreibt das Dekanat. «Jeder Ort bietet dabei seine ganz eigene Atmosphäre – von historisch-romantisch bis naturnah und idyllisch.» Musikerinnen und Musiker sorgten für den passenden Klang und wer möchte, könne vor Ort gegen eine Gebühr einen Fotografen nutzen oder einen Brautstrauß bekommen.

Unter www.einfachheiraten.info lassen sich auf einer Karte noch weitere Orte finden. Dort gibt es auch Infos zu Zeiten und anderen Details.

Was müssen Paare mitbringen?

Für einen Segen muss nichts mitgebracht werden. Eine Segnung ist zum Beispiel auch für eine Partnerschaft, ein Ehejubiläum oder eine Verlobung möglich.

Für eine kirchliche Trauung muss mindestens eine oder einer der beiden evangelisch sein und das Paar muss standesamtlich verheiratet sein. Daher sollten die standesamtliche Trauurkunde und die Personalausweise mitgebracht werden.

Was müssen Paare noch wissen?

Für die meisten Trauorte können sich Paare vorher anmelden. Das kann gut sein, um eine bestimmte Uhrzeit zu erhalten und Wartezeiten zu vermeiden – ist aber nicht notwendig.