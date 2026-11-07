Bundesliga

Eintracht bangt um Koch-Einsatz - Darmstadt in Nürnberg

Eintracht Frankfurt will beim SC Paderborn in der Erfolgsspur bleiben. Darmstadt hofft in Nürnberg auf ein Ausrufezeichen.

Adi Hütter und Eintracht Frankfurt wollen weiter in der Siegerspur bleiben. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Adi Hütter und Eintracht Frankfurt wollen weiter in der Siegerspur bleiben. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Vor dem Bundesligaspiel beim SC Paderborn ist die große Frage bei Eintracht Frankfurt, ob Robin Koch rechtzeitig fit wird. Der Kapitän hatte einen Schlag auf das Knie bekommen und konnte nur eingeschränkt trainieren. Coach Adi Hütter konnte bisher noch keine Entwarnung geben, ob der Abwehrchef heute (15.30 Uhr/Sky/DAZN) auflaufen kann. 

Definitiv fehlen wird Mario Götze wegen einer Ohrenentzündung. Der 34-Jährige verpasst damit das Wiedersehen mit Bruder Felix in Reihen der Gastgeber. 

In der 2. Fußball-Bundesliga reist der SV Darmstadt 98 heute (13.00 Uhr/Sky) als Außenseiter zum Tabellenzweiten 1. FC Nürnberg. Dennoch rechnen sich die zuletzt wieder stabiler auftretenden Lilien etwas aus. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Patric Pfeiffer.

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