Eintracht bangt vor Paderborn um Koch - Götze fehlt
Eintracht Frankfurt will im Flow bleiben und auch beim SC Paderborn drei Punkte holen. Ob Robin Koch mithelfen kann, ist noch fraglich. Mario Götze wird das Wiedersehen mit Bruder Felix verpassen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Kein Brüder-Duell und ein großes Fragezeichen hinter Robin Koch: Vor dem Bundesligaspiel beim SC Paderborn bangt Eintracht Frankfurt um den Einsatz seines Kapitäns. Koch konnte zuletzt wegen einer Knieblessur nur eingeschränkt trainieren. «Es wird ein Wettlauf mit der Zeit. Ich hoffe, es geht sich aus, kann sich aber auch nicht ausgehen», sagte Coach Adi Hütter vor dem Match am Samstag (15.30 Uhr/Sky/DAZN).
Auf ein Wiedersehen auf dem grünen Rasen mit Bruder Felix muss Mario Götze verzichten. Der 34-Jährige hat eine Ohrenentzündung und fühlt sich nicht wohl. «Er hat selbst den Wunsch geäußert nicht mitzufahren, weil er nicht hundert Prozent fit ist. Ich gehe daher davon aus, dass er das Brüder-Wiedersehen nicht erleben wird», sagte Hütter.
Ebnoutalib von Bundestrainer Klopp nominiert
Mit viel Schwung in die Partie und auch breiter Brust wird Younes Ebnoutalib gehen, der erneut von Bundestrainer Jürgen Klopp für die anstehenden Nations-League-Spiele in der kommenden Woche in Serbien und gegen die Niederlande nominiert wurde. Sturmkollege Jonathan Burkardt und Torwart Noah Atubolu wurden dieses Mal nicht von Klopp berücksichtigt.
«Es freut mich für ihn. Andererseits finde ich es schade, dass Jonny nicht nominiert wurde», sagte der Coach. Wichtig sei, dass Ebnoutalib auf dem Boden bliebe, was er tue. Burkardt sei natürlich enttäuscht, so müsse es auch sein, bemerkte der Österreicher. «Ich habe aber nicht das Gefühl, dass Jonny so enttäuscht ist, dass er mit hängendem Kopf umherläuft. Des einen Freud ist des anderen Leid», betonte er.
Hütter: Paderborn «unangenehm zu spielen»
Aufsteiger Paderborn wird den Hessen alles abverlangen. Davon ist der Coach überzeugt. «Es ist ein Gegner, der speziell zu Hause sehr unangenehm zu spielen ist», sagte Hütter. Paderborn presse mutig nach vorn, könne aber auch im tieferen Block verteidigen. «Da brauchen wir die entsprechenden Lösungen. Uns erwartet ein Spiel, wo wir top parat sein müssen, Charakter und Mentalität zeigen müssen», erklärte der 56-Jährige. Sonst bekomme man Probleme.
Höchstwahrscheinlich im Kader wird auch Niko Ilicevic stehen. Der Teenie avancierte mit 16 Jahren und einem Tag am letzten Spieltag mit zum jüngsten Bundesligaspieler aller Zeiten. Der Hype sei groß um ihn, dies sei verständlich. «Aber solange er Leistungen zeigt? Ich gehe davon aus, dass er im Kader ist, er verdient es sich auch», sagte Hütter. «Ich finde es herausragend, wenn man so ein Riesentalent in den eigenen Reihen hat oder irgendwo anders ein 16-Jähriger spielt. Das macht doch einfach nur Freude.»