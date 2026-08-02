Neuzugang

Eintracht Frankfurt holt Onyedika aus Brügge

Der hessische Bundesligist treibt seine Personalplanung für die kommende Saison weiter voran.

Eintracht Frankfurt hat Raphael Onyedika vom FC Brügge verpflichtet. (Archivbild) Foto: Dave Thompson/AP/dpa
Eintracht Frankfurt hat Raphael Onyedika vom FC Brügge verpflichtet. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt hat die seit Tagen avisierte Verpflichtung von Raphael Onyedika perfekt gemacht. Der nigerianische Nationalspieler kommt vom belgischen Erstligisten FC Brügge und erhält beim Fußball-Bundesligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031. 

«Raphael Onyedika überzeugt uns nicht nur mit seiner Robustheit und seinem strategischen Spielverständnis, sondern vor allem durch seine außergewöhnliche Konstanz», sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche über den 25 Jahre alten defensiven Mittelfeldspieler.

Onyedika spielte vier Jahre für Brügge und gewann mit dem Verein zweimal die Meisterschaft und einmal den Pokal. Für Nigeria bestritt er bisher 26 Länderspiele. «In den vergangenen Jahren war er durchgehend Stammspieler und feierte in Belgien zahlreiche Titelgewinne. Darüber hinaus verfügt er über wertvolle internationale Erfahrung», sagte Krösche und pries den Neuzugang als «wichtigen Baustein unseres Kaders».

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