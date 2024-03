Eintracht Frankfurt verlängert mit Nationalspielerin Anyomi

Frankfurt/Main (dpa) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt können auch zukünftig auf Nationalspielerin Nicole Anyomi bauen. Die 24 Jahre alte Angreiferin unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2026, wie die Hessinnen am Donnerstag mitteilten. «Meine Zeit bislang in Frankfurt würde ich als sehr besonders beschreiben. Der Anfang war holprig, ich bin mit einer Verletzung hergekommen. Aber Verein und Mannschaft haben mich super aufgenommen und ich habe durch viel Vertrauen und Spielzeit zeigen können, was ich kann», sagte Anyomi.

Die Offensivspielerin spielte davor für die SGS Essen und ist seit 2021 in Frankfurt aktiv. «Es ist toll zu sehen, wie Nici in den vergangenen Jahren an sich gearbeitet und sie sich hier bei der Eintracht zur wichtigen Stammspielerin entwickelt hat», sagte Trainer Niko Arnautis. In bisher 66 Pflichtspielen hat Anyomi nach Vereinsangaben 21 Tore erzielt.