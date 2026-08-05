Fußball

Eintracht-Frauen starten mit Sieg in Richtung Königsklasse

Der Bundesligadritte aus Frankfurt setzt sich zum Auftakt des Miniturniers um die Champions-League-Qualifikation klar gegen Nikosia durch. Im Finale am Samstag wartet Malmö FF.

Eintracht Frankfurt hat die erste Hürde in der Champions-League-Qualifikation locker übersprungen. (Archivbild) Foto: Heiko Becker/dpa
Eintracht Frankfurt hat die erste Hürde in der Champions-League-Qualifikation locker übersprungen. (Archivbild)

Frankfurt (dpa) - Mit einem Torfestival haben die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt die erste Hürde auf dem Weg in die Champions League genommen. Im Halbfinale des Miniturniers der zweiten Runde bezwangen die Hessinnen Omonia Nikosia aus Zypern klar mit 8:0 (5:0). 

Die Australierin Hayley Raso brachte die Gastgeberinnen vor 3.050 Zuschauern bereits in der 3. Minute per Kopf in Führung. Neuzugang Larissa Mühlhaus (9./41.) und Ereleta Memeti (34./44.) verbuchten noch vor der Pause jeweils einen Doppelpack. 

In der zweiten Halbzeit erhöhten Laura Freigang (69.), die ungeachtet einer drohenden Sperre nach drei verpassten Dopingtests weiterhin die Kapitänsbinde bei den Frankfurterinnen trägt, Dilara Acikgöz (90.) und Paulina Krumbiegel (90.+2).

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Finale am Samstag 

Im Kampf um den Einzug in die dritte Qualifikationsrunde trifft die Eintracht am Samstag auf den schwedischen Vertreter Malmö FF. Nur der Sieger des Endspiels bleibt im Rennen um ein Ticket für die Königsklasse. Dem Verlierer bleibt zumindest die Teilnahme am Europa Cup.

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