Eintracht gewinnt Freundschaftsspiel bei Rodes Jugendclub

Alsbach-Hähnlein (dpa/lhe) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat am Dienstagabend ein Freundschaftsspiel im Rahmen der Kampagne «Eintracht in der Region» gewonnen. Die Eintracht siegte beim Gruppenligisten FC Alsbach mit 11:0 (3:0).

Für den Endstand sorgten Frankfurts Ellyes Skhiri (7. Minute), Ansgar Knauff (9.), Jean-Mattéo Bahoya (27.), Aurélio Buta (53.), Nacho Ferri (55.), Anas Alaoui (64./86./87.), Timothy Chandler (67.) und Farès Chaibi (78.) sowie ein Eigentor der Hausherren (57.). Zum Einsatz kam auch Eintracht-Legende Sebastian Rode, der in diesem Sommer seine Karriere beendet und für Alsbach im Nachwuchsbereich spielte.

Am Mittwochabend (18.00 Uhr) findet ein weiteres Spiel der Eintracht im Rahmen von «Eintracht in der Region» statt. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller spielt dann in Dreieich gegen VfL Germania 1894.