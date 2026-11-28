Eintracht mit Selbstvertrauen und Uzun nach Stuttgart
In den letzten Wochen hat sich Eintracht Frankfurt stabilisiert. Der positive Trend soll sich beim VfB Stuttgart fortsetzen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt will beim VfB Stuttgart ihren positiven Lauf in der Fußball-Bundesliga fortsetzen. Vor dem Top-Spiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) beim Tabellennachbarn kann Coach Adi Hütter dabei personell fast aus dem Vollen schöpfen. Can Uzun meldete sich wieder fit. Ob der kreative Offensivspieler aber von Beginn an spielen wird, ließ Hütter noch offen. Auch Elias Baum kehrt nach seiner Sperre zurück.
Die Hessen fahren aufgrund der letzten Ergebnisse mit viel Selbstvertrauen nach Stuttgart. Dort soll die Serie ausgebaut werden und für einen optimalen Start in die englische Woche sorgen. Hütter selbst erwartet ein heißes Duell gegen ein starkes Team.