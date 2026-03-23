Eintracht-Trio verletzt - Bahoya und Collins fallen aus
Bei der Niederlage in Mainz verletzen sich gleich drei Spieler von Eintracht Frankfurt. Zwei Profis müssen eine Zwangspause einlegen. Hoffnung gibt es noch bei Nationalspieler Brown.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt muss vorerst auf Nnamdi Collins und Jean-Matteo Bahoya verzichten. Abwehrspieler Collins hat sich im Rhein-Main-Derby beim FSV Mainz 05 (1:2) eine Sprunggelenkverletzung zugezogen und fällt damit ebenso bis auf weiteres aus wie Offensivmann Bahoya, der eine Oberschenkelverletzung erlitten hat.
Hoffnung gibt es hingegen bei Nationalspieler Nathaniel Brown, der wegen einer Wadenverletzung in der Halbzeitpause ausgewechselt werden musste. Der 22-Jährige ist trotz der Blessur ins Trainingslager der Nationalmannschaft in Herzogenaurach gereist. «Die Situation wird weiterhin beobachtet. Eintracht Frankfurt steht im engen Austausch mit den Ärzten des DFB», teilte der Fußball-Bundesligist mit.