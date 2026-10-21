Heilbronn

Eisenhammer durchschlägt Autoscheibe auf Autobahn

Mitten auf der Neckartalbrücke kracht ein Hammer in die Beifahrerscheibe. Neben der Fahrerin sitzen auch zwei kleine Kinder im Wagen.

Die Polizei fahndet nach dem Lastwagenfahrer. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Polizei fahndet nach dem Lastwagenfahrer. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Ein etwa 40 Zentimeter langer Eisenhammer ist auf der Autobahn 6 bei Heilbronn in die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen. Die Familie im Wagen blieb unverletzt, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 30 Jahre alte Autofahrerin am Montagabend mit ihrem Wagen auf der Neckartalbrücke in Richtung Mannheim unterwegs, als sie von der mittleren auf die linke Spur wechselte. Dabei soll der Hammer plötzlich die Beifahrerscheibe durchschlagen haben. 

Nach Angaben der Autofahrerin soll der Hammer offenbar von einem bislang unbekannten Lastwagen stammen, der auf der mittleren Spur unterwegs war. Im Auto saßen neben der Frau auch ihre beiden Kinder, ein fünfjähriger Junge auf dem Beifahrersitz und ein einjähriges Mädchen auf der Rückbank, so der Sprecher.

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Der Lastwagenfahrer setzte seine Fahrt den Angaben nach fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, diese blieb bislang erfolglos. Den Hammer fanden die Einsatzkräfte auf der Fahrbahn und stellten ihn sicher. Die Polizei sucht nach Zeugen.

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