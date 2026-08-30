Strecke muss gesperrt werden

Eisenkette um Schiene gelegt - Zug fährt darüber

Unbekannte legen bei Ellwangen eine Eisenkette auf die Gleise - ein Regionalexpress überfährt sie. Die Polizei spricht von einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr.

Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt. Foto: Soeren Stache/dpa
Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt.

Ellwangen (dpa/lsw) - Unbekannte haben bei Ellwangen (Ostalbkreis) eine Eisenkette um eine Schiene eines einspurigen Bahngleises gelegt. Ein Regionalexpress von Crailsheim nach Stuttgart überfuhr die Kette und beschädigte dabei die Schiene, wie die Polizei mitteilte.

Der Zug wurde bei dem Vorfall am Samstagabend nicht beschädigt und konnte nach kurzer Zeit weiterfahren. Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt. Die Kette war auf Höhe des Ellwanger Stadtteils Rindelbach um die Schiene gelegt worden.

Die Schäden konnten nach Polizeiangaben unmittelbar behoben werden. Die Bahnstrecke blieb bis in die Nacht gesperrt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

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