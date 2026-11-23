Schwenningen (dpa/lsw) - Eishockey-Stürmer Austin Ortega hat einige Wochen nach der Diagnose und einer Operation eine Hodenkrebserkrankung öffentlich gemacht. Der 32 Jahre alte Amerikaner konnte am Sonntag nach erfreulichen Ergebnissen der Untersuchungen nach dem Eingriff bereits erstmals wieder für die Schwenninger Wild Wings auflaufen.

«Dieser Moment hat mir unglaublich viel bedeutet», sagte Ortega in einem Instagram-Beitrag. «Die vergangenen Wochen waren nicht immer einfach. Eine solche Diagnose beschäftigt einen natürlich, gerade wenn man eigentlich nur Eishockey spielen und seiner Mannschaft helfen möchte.»

Wild Wings gaben Mitte Oktober Ausfall bekannt

Die Wild Wings hatten vor gut einem Monat die Diagnose zunächst für sich behalten und über einen kurzfristig notwendigen Eingriff informiert. «Mir war es wichtig, zuerst wieder Eishockey zu spielen, bevor ich meine Geschichte öffentlich mache. Ich wollte diesen Schritt für mich persönlich gehen», so Ortega.

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In einer solchen Situation stehe der Mensch im Mittelpunkt, stellte Geschäftsführer Stefan Wagner in einer Vereinsmitteilung klar. «Deshalb war es uns wichtig, ihm die notwendige Ruhe zu geben und seine Entscheidung, wann er über seine Erkrankung sprechen möchte, vollumfänglich zu respektieren.»

Ortega hat eine Botschaft

Ortega möchte seine Erkrankung jetzt nutzen, um Menschen für die Gesundheit zu sensibilisieren und zu ermutigen, frühzeitig ärztlichen Rat einzuholen. «Rückblickend gab es schon länger Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Zum Glück habe ich mich entschieden, unsere Ärzte in Schwenningen aufzusuchen», sagte er. «Danach ging alles ziemlich schnell und ich musste operiert werden.»