Verkehr

Eisregen sorgt für Unfälle mit sechs Fahrzeugen auf der A7

Glatteis überrascht Autofahrer auf der A7: Sechs Fahrzeuge verunfallen, Abschleppwagen rücken an. Verletzt wird glücklicherweise niemand.

An dem Unfall sind fünf Fahrzeuge beteiligt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
An dem Unfall sind fünf Fahrzeuge beteiligt. (Symbolbild)

Homberg/Efze (dpa/lhe) - Auf der Autobahn 7 zwischen Homberg (Efze) und Bad Hersfeld West im Schwalm-Eder-Kreis sind mehrere Fahrzeuge infolge von Glatteis verunfallt. Wie die Polizei mitteilte, seien am Montagabend zunächst zwei Pkw auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanke geprallt. Zwei weitere Fahrzeuge seien durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt worden. 

In der Folge kam es in unmittelbarer Nähe noch zu einem weiteren Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, wie es weiter hieß. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand. Insgesamt drei Fahrzeuge seien abgeschleppt worden. Die Fahrbahn in Richtung Würzburg musste für Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt werden.

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