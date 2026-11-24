Heppenheim/Mainz (dpa/lhe) - Sternenklare Vollmondnacht und Minustemperaturen: Der Bergsträsser Winzer eG ist es erneut gelungen, in der Lage Heppenheimer Stemmler Trauben für Eiswein zu lesen. Sie ernteten nach eigener Mitteilung erneut Souvignier Gris. «Diese Sorte ermöglicht eine nachhaltige Weinerzeugung, weil die Trauben besonders widerstandsfähig sind und lange gesund am Rebstock reifen können.»

15 engagierte Lesehelfer hätten ab sieben Uhr geerntet. Schon nach rund eineinhalb Stunden seien 48 Kisten mit Trauben von hervorragender Qualität voll gewesen. Erste Messungen von Kellermeister Thomas Schmitt hätten eine «hervorragende Qualität» von 158 Grad Oechsle ergeben.

Auch in Rheinhessen und der Pfalz gelang es einigen Winzern, Trauben für die süße Spezialität zu ernten, wie Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut sagte. Die Winzer an Saale-Unstrut hätten bei bewölktem Himmel kein Glück gehabt, hofften aber auf eisige Temperaturen am kommenden Wochenende.

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Foto: Andreas Arnold/dpa Das frühe Aufstehen bei Eiseskälte hat sich gelohnt.

Risiko Eiswein

Die Eisweinbereitung ist für die Weinbetriebe immer mit einem Risiko verbunden, denn Voraussetzung sind mindestens minus sieben Grad. Und die schon auch für einige Zeit, denn der Most muss bei diesen Temperaturen auch in die Kelter. Ob die vorgeschriebenen 120 Grad Oechsle auch wirklich erreicht sind, überprüft zumindest in Rheinland-Pfalz die Weinkontrolle.

Die Winzer von der Bischofsmühle gehen von 140 Grad Oechsle aus. Im rheinhessischen Welgesheim seien es bei einem Silvaner und minus 9 Grad sogar 148 Grad Oechsle erreicht worden. Das Mostgewicht lässt Rückschlüsse auf den Zuckergehalt im gepressten Saft zu.

Viele Trauben blieben für Eiswein hängen

Gerade in Rheinland-Pfalz und an Saale-Unstrut sei die Bereitschaft der Weinbaubetriebe, Trauben für Eiswein hängenzulassen, in diesem Jahr recht hoch gewesen, sagte Büscher.

So seien nach Angaben der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz rund 79 Hektar Weinbergsfläche zur Eisweinlese angemeldet worden. Davon stammt der Großteil mit 39 Hektar aus Rheinhessen und mit 35 Hektar aus der Pfalz. Im vergangenen Jahr waren es im gesamten Bundesland nur rund 17 Hektar, was allerdings deutlich unter dem Durchschnitt lag.

Foto: Andreas Arnold/dpa Bei klarem Himmel waren die Temperaturen niedrig genug.

Feine Spezialität im Spitzenjahrgang

«Das Geheimnis der Eisweine liegt in der dichten Konzentration der Inhaltsstoffe von möglichst gesunden Weintrauben», sagte Büscher. Bei den frostigen Temperaturen gefriert das Wasser in den Beeren und verbleibt in der Weinpresse. Von der Kelter tropfe dann zuckersüßer Saft. Moste mit derart hohen Zuckergehalten könnten von den Hefen nur sehr mühsam zu Wein vergoren werden.