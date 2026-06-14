Elfjährige auf Überweg angefahren und zurückgelassen
Ein unbekannter Autofahrer fährt auf einem Zebrastreifen ein Mädchen an und verschwindet danach einfach. Die Elfjährige bleibt leicht verletzt zurück.
Gaildorf (dpa/lsw) - Ein elfjähriges Mädchen ist am Samstag in Gaildorf (Landkreis Schwäbisch Hall) angefahren und danach leicht verletzt zurückgelassen worden. Wie die Polizei mitteilte, ging das Kind an einer Kreuzung über einen Zebrastreifen. Der unbekannte Fahrer oder die Fahrerin sei geflohen, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern. Die Polizei sucht jetzt nach dem Verursacher.