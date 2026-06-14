Unfallflucht

Elfjährige auf Überweg angefahren und zurückgelassen

Ein unbekannter Autofahrer fährt auf einem Zebrastreifen ein Mädchen an und verschwindet danach einfach. Die Elfjährige bleibt leicht verletzt zurück.

Ein Unbekannter hat ein elfjähriges Mädchen angefahren und ist anschließend geflüchtet. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Ein Unbekannter hat ein elfjähriges Mädchen angefahren und ist anschließend geflüchtet. (Symbolbild)

Gaildorf (dpa/lsw) - Ein elfjähriges Mädchen ist am Samstag in Gaildorf (Landkreis Schwäbisch Hall) angefahren und danach leicht verletzt zurückgelassen worden. Wie die Polizei mitteilte, ging das Kind an einer Kreuzung über einen Zebrastreifen. Der unbekannte Fahrer oder die Fahrerin sei geflohen, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern. Die Polizei sucht jetzt nach dem Verursacher.

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