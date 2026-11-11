Elfjährige von Lieferwagen erfasst - schwer verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Beim Fahrradfahren ist ein elfjähriges Mädchen in Frankfurt am Main von einem Lieferwagen erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall passierte bereits am Dienstag im Bereich einer Anschlussstelle Ludwig-Landmann-Straße zur A66, wie die Polizei mitteilte. Als der 24-jährige Fahrer des Lieferwagens dorthin einbog, überquerte das Kind gerade die Straße auf der Radspur. Das Fahrzeug erfasste die Elfjährige, die daraufhin stürzte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.