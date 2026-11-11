Frankfurt am Main

Elfjährige von Lieferwagen erfasst - schwer verletzt

Eine junge Fahrradfahrerin überquert nachmittags eine Straße, als der Fahrer eines Lieferwagens dort einbiegt. Nach dem Zusammenstoß kommt das Kind ins Krankenhaus.

Mit schweren Verletzungen wurde das Mädchen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Mit schweren Verletzungen wurde das Mädchen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Beim Fahrradfahren ist ein elfjähriges Mädchen in Frankfurt am Main von einem Lieferwagen erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall passierte bereits am Dienstag im Bereich einer Anschlussstelle Ludwig-Landmann-Straße zur A66, wie die Polizei mitteilte. Als der 24-jährige Fahrer des Lieferwagens dorthin einbog, überquerte das Kind gerade die Straße auf der Radspur. Das Fahrzeug erfasste die Elfjährige, die daraufhin stürzte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

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