Verkehr

Tödliche Verletzungen: Lieferwagen erfasst Kind

Ein Kind stürzt vor einem anfahrenden Lieferwagen von einem Tretroller. Für das Kind kommt jede Hilfe zu spät.

Ein Gutachter soll nun helfen zu klären, wie es zu dem Unfall kam. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Ein Gutachter soll nun helfen zu klären, wie es zu dem Unfall kam. (Symbolbild)

Neuenburg (dpa/lsw) - Ein Kind ist von einem Lieferwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Das Kind war laut Polizei am Mittwoch in Neuenburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit einem Tretroller unterwegs und vor das anfahrende Fahrzeug gestürzt. Durch den Unfall mit dem Lieferwagen erlitt das Kind so schwere Verletzungen, dass es noch an der Unfallstelle starb.

Die genauen Hintergründe des Unfalls waren zunächst unklar. Unter anderem müsse geklärt werden, warum das Kind vor den Lieferwagen stürzte. Ein Gutachter soll sich deshalb mit dem Vorfall genau befassen.

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