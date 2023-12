English Theatre hat Hoffnung: Zwischenlösung in Sicht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das English Theatre Frankfurt blickt mit wachsender Zuversicht in die Zukunft. «Es ist noch nichts unterschrieben, aber wir sind ziemlich sicher, dass wir im Galileo-Turm bleiben können», sagte Intendant Daniel Nicolai der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Allerdings stellt sich das Theater darauf ein, dass es vorübergehend in eine andere Spielstätte umziehen muss.

Nach Angaben einer Gerichtssprecherin ist in dieser Sache aber bisher noch kein Termin bestimmt worden. Da der Kläger im nächsten Jahr nicht mehr in der Verantwortung ist, geht Nicolai davon aus, dass sich das Thema «in Luft auflöst». Dem Intendanten zufolge will die Europäische Zentralbank (EZB) in den Galileo-Turm einziehen und das Theater könnte als Mieter im Keller bleiben.