Theater und Musical

English Theatre öffnet am Sonntag wieder im eigenen Haus

Endlich darf die englischsprachige Bühne in Frankfurt den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Der Umbau des Hauses hatte sich verzögert.

Nach dem Verkauf des Hochhauses musste das Theater ausziehen. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Nach dem Verkauf des Hochhauses musste das Theater ausziehen. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - «Das Warten hat ein Ende» freut sich das English Theatre Frankfurt (ETF) auf seiner Website: Nach Monaten im Exil und einer wochenlangen Hängepartie kann die englischsprachige Musical- und Theaterbühne am Sonntag den Spielbetrieb wieder aufnehmen. 

Am 1. Februar wird das Shakespeare-Musical «Something Rotten!» fortgesetzt. Das Stück musste im Januar 2024 abgebrochen werden und sollte eigentlich schon seit 14. November wieder laufen. Doch der Umbau der Bühne im Untergeschoss des «Gallileo»-Towers verzögerte sich. Das ETF musste alle Vorstellungen bis Ende Januar absagen.

«Die Freude und Erleichterung, endlich wieder im eigenen Haus spielen zu können, ist riesig – und beinahe überwältigend», sagte Intendant Daniel Nicolai der dpa. Er dankte Mitarbeitern und dem «treuen Publikum» für die Geduld. «Am Sonntag heißt es endlich wieder: Vorhang auf!»

