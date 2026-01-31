English Theatre öffnet am Sonntag wieder im eigenen Haus
Endlich darf die englischsprachige Bühne in Frankfurt den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Der Umbau des Hauses hatte sich verzögert.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - «Das Warten hat ein Ende» freut sich das English Theatre Frankfurt (ETF) auf seiner Website: Nach Monaten im Exil und einer wochenlangen Hängepartie kann die englischsprachige Musical- und Theaterbühne am Sonntag den Spielbetrieb wieder aufnehmen.
Am 1. Februar wird das Shakespeare-Musical «Something Rotten!» fortgesetzt. Das Stück musste im Januar 2024 abgebrochen werden und sollte eigentlich schon seit 14. November wieder laufen. Doch der Umbau der Bühne im Untergeschoss des «Gallileo»-Towers verzögerte sich. Das ETF musste alle Vorstellungen bis Ende Januar absagen.
«Die Freude und Erleichterung, endlich wieder im eigenen Haus spielen zu können, ist riesig – und beinahe überwältigend», sagte Intendant Daniel Nicolai der dpa. Er dankte Mitarbeitern und dem «treuen Publikum» für die Geduld. «Am Sonntag heißt es endlich wieder: Vorhang auf!»