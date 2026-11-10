Kriminalität

Eninger Bürgermeister reagiert bestürzt auf Leichenfund

Nach dem Fund zweier Toter in Eningen prüft die Polizei einen möglichen Zusammenhang mit Schüssen in Hamburg. In der kleinen Gemeinde wird die Tat Spuren hinterlassen.

Bei dem Vorfall soll es sich um eine Tat im familiären Bereich handeln. Foto: Enrique Kaczor/dpa
Bei dem Vorfall soll es sich um eine Tat im familiären Bereich handeln.

Eningen unter Achalm (dpa/lsw) - Der Bürgermeister von Eningen unter Achalm, Eric Sindek, hat bestürzt auf den Fund von zwei Toten in einer Wohnung in seiner Gemeinde reagiert. «Das ist eine große Tragödie», sagte er. «Mein Beileid gilt allen Angehörigen der beiden Toten, die am Morgen entdeckt worden sind.»

Nach Polizeiangaben handelt es sich bei den Toten um einen Mann und eine Frau. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang mit Schüssen in Hamburg, bei denen zwei Menschen verletzt wurden. Der mutmaßliche Täter wurde später tot in einem Hotelzimmer der Elbphilharmonie gefunden. Ob die Vorfälle zusammenhängen, ist offen.

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