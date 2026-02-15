Entfernter Gullydeckel führt zu Verkehrsunfall
Unbekannte Täter holen einen Gullydeckel aus der Straße. Ein Autofahrer übersieht das Loch. Kurz später ist sein Auto nicht mehr fahrbereit.
Rot an der Rot (dpa/lsw) - Ein herausgehobener Gullydeckel hat in Rot an der Rot (Landkreis Biberach) zu einem Unfall geführt. Ein Autofahrer habe das Loch nicht gesehen und sei mit dem Vorderrad hineingefahren, teilte die Polizei mit. Den Gullydeckel habe ein unbekannter Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag herausgehoben und auf den Gehweg gelegt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Bei dem Unfall wurde das Auto so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war.