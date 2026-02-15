Unfall im Kreis Biberach

Entfernter Gullydeckel führt zu Verkehrsunfall

Unbekannte Täter holen einen Gullydeckel aus der Straße. Ein Autofahrer übersieht das Loch. Kurz später ist sein Auto nicht mehr fahrbereit.

Die Polizei sucht den oder die Täter. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei sucht den oder die Täter. (Symbolbild)

Rot an der Rot (dpa/lsw) - Ein herausgehobener Gullydeckel hat in Rot an der Rot (Landkreis Biberach) zu einem Unfall geführt. Ein Autofahrer habe das Loch nicht gesehen und sei mit dem Vorderrad hineingefahren, teilte die Polizei mit. Den Gullydeckel habe ein unbekannter Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag herausgehoben und auf den Gehweg gelegt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Bei dem Unfall wurde das Auto so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bei Rot über die Ampel: Unfall mit drei Verletzten
Sinsheim

Bei Rot über die Ampel: Unfall mit drei Verletzten

Ein Autofahrer missachtet in Sinsheim eine rote Ampel. Auf der Kreuzung kommt es dadurch zu einem Unfall.

08.12.2025

Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall in Sontra
B400

Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall in Sontra

Drei beschädigte Autos: Ein Autofahrer gerät in den Gegenverkehr und stößt mit seinem Wagen gegen zwei andere Fahrzeuge. Mehrere Menschen werden dabei verletzt.

24.10.2025

Mannheim: Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall – Fuhr der Verursacher bei Rot?
Unfall

Mannheim: Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall – Fuhr der Verursacher bei Rot?

Nach einem Verkehrsunfall in der Mannheimer Innenstadt mussten fünf Personen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein 42-Jähriger wurde sogar schwer verletzt.

28.02.2025

Autofahrer baut schweren Verkehrsunfall - hoher Schaden
Nach Verfolgungsfahrt

Autofahrer baut schweren Verkehrsunfall - hoher Schaden

Ein Autofahrer rast in Frankfurt über eine rote Ampel, die Polizei verliert ihn bei der Verfolgung aus den Augen. Wenig später geht ein Notruf ein: Der Fahrer hatte einen Unfall.

18.07.2024

Verkehr

Auto auf Gegenfahrbahn: Vier Verletzte bei Unfall Nordhessen

26.08.2023