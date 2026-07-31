Entführung von Unternehmer: Drei weitere Verdächtige in Haft

Besigheim (dpa/lsw) - Im Fall eines entführten und ausgeraubten Unternehmers hat die Polizei drei weitere Verdächtige festgenommen. Die 21 und 23 Jahre alten Frauen sowie ein 18-jähriger Mann sollen sich an dem erpresserischen Menschenraub in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) beteiligt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Bereits Anfang April waren ein 21- und ein 24-Jähriger festgenommen worden - sie sitzen seither in Untersuchungshaft.

Die beiden Männer sollen ihrem früheren Chef, einem 28-jährigen Geschäftsführer, Mitte März in einem Gewerbegebiet aufgelauert, ihn überwältigt und gefesselt haben. Dann seien sie mit dessen Auto zu seinem Zuhause im Landkreis Heilbronn gefahren, wo der Mann unter Androhung von Gewalt Kontodaten und den Code seines Tresors verraten habe.

Die Täter erbeuteten den Angaben zufolge Schmuck, Bargeld und hochwertige Kleidung. Die Staatsanwaltschaft gab auf schriftliche Nachfrage bekannt, dass derzeit von mehreren zehntausend Euro an Beute ausgegangen wird. Am nächsten Morgen ließen die Täter den leicht verletzten 28-Jährigen an einem Feldweg bei Steinheim an der Murr zurück, wo ihm eine Fahrradfahrerin bei der Alarmierung der Polizei half. Der Geschädigte befand sich mehrere Stunden in der Gewalt der Täter. Der genaue Tathergang sei noch Gegenstand der Ermittlungen.

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Neue Verdächtige waren vollumfänglich in Tat eingebunden

Die drei neuen Verdächtigen stehen den beiden bereits Festgenommenen nahe: Die Frauen sind demnach ihre Partnerinnen, der 18-Jährige ist ein Verwandter. Sie sollen von Anfang an vollumfänglich in die Tat eingebunden gewesen sein und den Tatplan gekannt haben, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Sie seien zwar an der Entführung nicht beteiligt gewesen, aber über den Fortgang auf dem Laufenden gehalten worden. Zum Ende der Entführung seien sie in das Tatgeschehen aktiv eingebunden gewesen. Die genaueren Umstände seien im Detail jedoch noch Gegenstand der Ermittlungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn erließ das Amtsgericht Heilbronn Haft- und Durchsuchungsbefehle gegen die drei. Bei Durchsuchungen ihrer Wohnungen im Landkreis Heilbronn stellten die Ermittler Beweismittel sicher, die nach ersten Erkenntnissen aus dem Raub stammen sollen. Die drei wurden am Freitag vergangener Woche festgenommen und noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt, der die Haftbefehle in Vollzug setzte. Sie sitzen nun ebenfalls in Untersuchungshaft.