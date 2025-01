Entscheidung über Bürgermeisterwahl von Alpirsbach erwartet

Karlsruhe (dpa/lsw) - Im Rechtsstreit um die Bürgermeisterwahl von Alpirsbach im Schwarzwald will das Verwaltungsgericht Karlsruhe an diesem Mittwoch einen Tenor bekanntgeben. Bei einem Tenor handelt es sich um den Kern einer gerichtlichen Entscheidung. Die Begründung des Urteils soll erst in einigen Wochen folgen.