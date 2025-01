Gericht prüft Bürgermeisterwahl von Alpirsbach

Alpirsbach (dpa/lsw) - Der Streit um die Bürgermeisterwahl in Alpirsbach beschäftigt das Verwaltungsgericht Karlsruhe: Es prüft heute (ab 10.00 Uhr) die Rechtmäßigkeit der Wahl in dem 6.000-Einwohner-Ort. Wahlsieger Sven Christmann sieht sich mit Vorwürfen der Wählertäuschung in Hinblick auf sein Dienstverhältnis bei der Polizei konfrontiert. Das Landratsamt Freudenstadt annullierte deshalb die Wahl.