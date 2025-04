Strafprozess gegen Alpirsbacher Wahlsieger steht bevor

OB-Stichwahl in Kassel: Erster Grüner zieht ins Rathaus ein

Kassels neuer Oberbürgermeister heißt Sven Schoeller. Der 50-Jährige trat als einziger Kandidat zur Stichwahl an, nachdem sich Amtsinhaber Christian Geselle zurückgezogen hatte. Am Sonntag wurde Schoeller mit knapper Mehrheit zum ersten grünen OB in Kassel gewählt.