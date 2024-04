Erdgas ausgetreten: Auto fährt gegen Verteilerkasten

Marburg (dpa/lhe) - Ein Kasten mit einem Gasanschluss ist in Marburg von einem Auto angefahren worden und hat Erdgas verloren. Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag mitteilte, prallte eine Autofahrerin am Montagabend vor einem Industriepark gegen den Verteilerkasten und wurde dabei tödlich verletzt. Durch das austretende Erdgas habe es einen Druckabfall im Stadtnetz gegeben.