Erdgeschosswohnung brennt - drei Verletzte
Einsatzkräfte werden am späten Abend zu einer brennenden Wohnung gerufen. Noch ist völlig unklar, was den Brand ausgelöst haben könnte.
Egelsbach (dpa/lhe) - Drei Menschen sind bei einem Wohnungsbrand im südhessischen Egelsbach (Landkreis Offenbach) verletzt worden. Das Feuer sei am Sonntagabend in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen mit. Die Verletzten wurden den Angaben zufolge in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es sei noch unklar, was den Brand verursacht habe. Einer ersten Schätzung zufolge sei ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich entstanden.