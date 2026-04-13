Brände

Erdgeschosswohnung brennt - drei Verletzte

Einsatzkräfte werden am späten Abend zu einer brennenden Wohnung gerufen. Noch ist völlig unklar, was den Brand ausgelöst haben könnte.

Die Feuerwehr war in der Nacht von Sonntag auf Montag bei dem Wohnungsbrand im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Feuerwehr war in der Nacht von Sonntag auf Montag bei dem Wohnungsbrand im Einsatz. (Symbolbild)

Egelsbach (dpa/lhe) - Drei Menschen sind bei einem Wohnungsbrand im südhessischen Egelsbach (Landkreis Offenbach) verletzt worden. Das Feuer sei am Sonntagabend in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen mit. Die Verletzten wurden den Angaben zufolge in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es sei noch unklar, was den Brand verursacht habe. Einer ersten Schätzung zufolge sei ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich entstanden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wohnungsbrand in Dreieich - Frau schwer verletzt
Brände

Wohnungsbrand in Dreieich - Frau schwer verletzt

Nach einem Brand in Dreieich wird eine 67-Jährige schwer verletzt aus ihrer Wohnung gerettet. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

28.03.2026

Wohnung brennt - Seniorin schwer verletzt
Brand

Wohnung brennt - Seniorin schwer verletzt

In einer Küche bricht Feuer aus. Bewohner des Stuttgarter Mehrfamilienhauses bemerken den Brand. Doch ein Mann und eine Frau verletzen sich teils schwer.

24.03.2026

Tödlicher Wohnungsbrand in Weinheim: Seniorin stirbt in Erdgeschosswohnung
Auch Kind verletzt

Tödlicher Wohnungsbrand in Weinheim: Seniorin stirbt in Erdgeschosswohnung

In der Alten Postgasse ist eine 81-Jährige bei einem Wohnungsbrand gestorben. Die ürbigen Bewohner entkamen aus dem Gebäude.

03.02.2026

Zweijähriges Kind bei Wohnungsbrand verletzt
Brände

Zweijähriges Kind bei Wohnungsbrand verletzt

Eine Wohnung gerät in Brand, das Wohnzimmer steht in Flammen. Ein zweijähriges Kind atmet Rauch ein - und wird durch ihn vergiftet. Auch zwei Erwachsene werden verletzt.

04.01.2026

Brände

Zwei Schwerverletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

In einer Erdgeschosswohnung bricht ein Feuer aus. Die Einsatzkräfte brauchen Spezialgerät, um die Wohnung zu räumen. Zwei Menschen werden durch Rauchgase schwer verletzt.

28.01.2024