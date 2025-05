Ermittlungen nach Tod von 23-Jähriger gehen weiter

Fulda (dpa/lhe) - Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 23 Jahre alte Frau in Fulda gehen die Ermittlungen zu den möglichen Hintergründen der Tat weiter. Das sagte ein Polizeisprecher. Das Opfer war in der Nach zum Samstag in einer Spielhalle getötet worden. Kurz danach nahm die Polizei am Tatort einen verdächtigen 26-Jährigen fest, wie die Ermittler mitteilten.