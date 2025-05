Junge Frau in Fulda mit Messer tödlich verletzt

Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Messerangriff in Fulda ist in der Nacht eine 23 Jahre alte Frau tödlich verletzt worden. Kurz nach der Tat, die sich gegen 01.00 Uhr ereignete, nahm die Polizei am Tatort - einer Spielhalle - einen tatverdächtigen 26-Jährigen fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten.