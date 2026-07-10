Wetter

Erneut hohe Temperaturen und keine Gewitter am Wochenende

Bis zu 35 Grad hat es am Wochenende wieder in Hessen. In den Nächten kühlt es allerdings etwas ab.

Am Wochenende wird es wieder heiß in Hessen. Foto: Boris Roessler/dpa
Am Wochenende wird es wieder heiß in Hessen.

Offenbach (dpa/lhe) - Am Freitag und am Wochenende steigen die Temperaturen in Hessen wieder. Samstag und Sonntag wird es deutlich über 30 Grad werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Regen und Gewitter gibt es der Vorhersage zufolge voraussichtlich nicht.

Der Freitag wird laut DWD sonnig, nur im Norden kann es am Morgen Wolken geben. Dort werden tagsüber bis zu 28 Grad erwartet, im Süden bis zu 33 Grad. 

Am Samstag soll es noch wärmer werden, im südlichen Teil Hessens mit bis zu 35 Grad, wie der DWD schreibt. Auch im Bergland kann es bis zu 27 Grad warm werden. In der Nacht zum Sonntag kühlt es demnach etwas ab auf 13 bis 19 Grad, Regen oder Gewitter werden nicht erwartet. Die Temperaturen am Sonntag bleiben so hoch wie am Samstag. 

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Erste Hitzegewitter gibt es laut DWD erst ab Montagnachmittag.

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