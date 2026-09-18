Erneute A8-Teilsperrung steht an - Was Fahrer wissen müssen
Auf der Autobahn bei Pforzheim sind Verkehrsteilnehmer Probleme und Kummer gewohnt. Worum es diesmal geht und auf welche Schilder man achten sollte.
Pforzheim (dpa/lsw) - Zwei Wochen nach der letzten Teilsperrung der Autobahn 8 bei Pforzheim müssen Fahrerinnen und Fahrer in Richtung Stuttgart erneut am selben Abschnitt eine Umleitung in Kauf nehmen. Von Freitag (18. September) um 20.00 Uhr bis Montag (21. September) gegen 5.00 Uhr werde der Verkehr wegen Bauarbeiten an der Anschlussstelle Pforzheim-Süd ausgeleitet, teilte die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mit.
Wer dort unterwegs ist, solle den Schildern der Umleitungsstrecke U9 folgen. Diese führe den Verkehr nach wenigen Kilometern zurück auf die Autobahn.
«Um Staus auf vermeintlichen Schleichstrecken zu vermeiden, appelliert die Autobahn GmbH an die Verkehrsteilnehmenden, den ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu folgen», erklärte eine Sprecherin. Diese seien mit den Behörden, Kommunen, der Polizei und den Rettungsdiensten abgestimmt.
Obacht im Baustellenverkehr
Bei der Betriebseinfahrt Tiefenbronner Straße in Wimsheim (Enzkreis) ist den Angaben zufolge mit Baustellenverkehr zu rechnen. «Verkehrsteilnehmende werden daher gebeten, in diesem Bereich besonders aufmerksam zu fahren und auf den Baustellenverkehr zu achten», heißt es in der Mitteilung.
Anlass der Sperrung ist laut Autobahn GmbH, dass die Fahrbahndecke in Richtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Heimsheim erneuert werden muss. Der Sprecherin zufolge ist das eine routinemäßige Maßnahme. Der erste Teil fand vom 4. bis 7. September statt.
Lehren aus der ersten Runde
Damals gab es einer Sprecherin zufolge zeitweise Rückstaus auf der Umleitungsstrecke im Bereich der Anschlussstelle Pforzheim-Süd infolge einer Störung an einer Ampel. Diese sei innerhalb weniger Stunden behoben worden.
«Die Erkenntnisse aus dem ersten Sperrungswochenende sind in die Vorbereitung der anstehenden Arbeiten eingeflossen», erklärte die Sprecherin weiter. So sei das Schaltprogramm für die betroffene Ampel nochmals überprüft worden. Zudem seien zusätzliche LED-Beschilderungen im Bereich eines Kreisverkehrs und der Auffahrt zur A8 an der Betriebseinfahrt bei Wimsheim aufgestellt worden, um die Verkehrsführung zu verbessern.