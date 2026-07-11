Erneuter Vandalismus bei Brüder Grimm Festspielen Hanau
Erneut ist das Lager der Brüder Grimm Festspiele Hanau Ziel mutwilliger Zerstörung geworden. Der Spielbetrieb geht aber weiter.
Hanau (dpa/lhe) - Die Stadt Hanau beklagt einen zweiten Einbruch innerhalb weniger Tage in die Lagerhalle der Brüder Grimm Festspiele. Die Täter hätten erneut Wände und Böden mit Farbe besprüht, Pyrotechnik gezündet und mit einem Gabelstapler Bühnen- und Kulissenelemente, Requisiten sowie Arbeitsmaterialien für den Bühnenbau beschädigt, teilte die Stadt mit.
«Ich hoffe, dass es der Polizei sehr schnell gelingt, diese Verbrecher dingfest zu machen», sagte Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) laut Mitteilung. «Ich bin empört und fassungslos, dass es jetzt schon zum zweiten Mal so respektlos mit Kulturgut und der Arbeit vieler engagierter Menschen umgegangen wurde.»
Bei beiden Einbrüchen sei jeweils ein geschätzter Schaden von 7.500 bis 10.000 Euro entstanden. Trotz der Vorfälle laufe der Spielbetrieb der Brüder Grimm Festspiele unverändert weiter. Die Polizei ermittelt.