DWD-Prognose

Erst bis zu 24 Grad, dann Regen und deutlich kühler

Erst Sonne, dann die kalte Dusche: Nach einem eher warmen Freitag kippt das Wetter im Südwesten. Am Samstag braucht es vielerorts einen Regenschirm.

Der Freitag hat noch einmal Wärme im Gepäck. Doch zum Wochenende macht der Herbst ernst – mit Regen und deutlich niedrigeren Temperaturen. Foto: Marijan Murat/dpa
Der Freitag hat noch einmal Wärme im Gepäck. Doch zum Wochenende macht der Herbst ernst – mit Regen und deutlich niedrigeren Temperaturen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Herbst dreht in Baden-Württemberg die Temperaturen runter: Nach einem örtlich noch einmal fast sommerlichen Freitag bringt der Samstag Regen und deutlich kühlere Luft. Im Breisgau sind am Freitag zunächst bis zu 24 Grad möglich, am Samstag bleiben landesweit nur noch 11 bis 14 Grad übrig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Am Freitag lässt sich die Sonne allerdings mancherorts Zeit: In den Niederungen halten sich oft Nebel und Hochnebel, an Rhein und Bodensee teilweise bis zum Nachmittag. Abseits davon wird es bei einigen Schleierwolken häufig sonnig. Die Temperaturen erreichen meist 17 bis 22 Grad.

In der Nacht zu Samstag ziehen von Nordwesten Wolken und teils schauerartiger Regen auf. Tagsüber regnet es vielerorts kräftig und länger anhaltend. Erst am Nachmittag lässt der Regen im Nordwesten nach. Dazu weht ein mäßiger, in Böen frischer Wind aus nördlichen Richtungen.

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