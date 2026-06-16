Vorhersage

Erst Gewitter und dann kommt die Hitze

Aus Regen wird Sonne satt: Erst wird es ungemütlich - im Laufe der Woche dann zunehmend wärmer.

In Hessen stehen Hitzetage bevor. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
In Hessen stehen Hitzetage bevor. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Bevor in den kommenden Tagen Hitze erwartet wird, kann es heute erst mal ungemütlich werden. Dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach zufolge sind am Nachmittag örtlich Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich. Die Temperaturen steigen auf maximal 27 Grad. Auch der Mittwoch bringt örtlich Regen, doch erreichen die Temperaturen im Süden schon die 30-Grad-Marke. 

Am Donnerstag und Freitag ist dann Hitze zu erwarten. Der Donnerstag wird häufig heiter mit Temperaturen von bis zu 35 Grad. Abends kann es den Meteorologen zufolge vor allem im Bergland auch vereinzelte Schauer und Gewitter geben. Am Freitag ändert sich nichts an den Temperaturen. Ab dem Mittag besteht zunehmend die Möglichkeit von Schauern und Gewittern, die auch unwetterartig ausfallen könnten.

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