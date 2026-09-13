Erst Regen, dann Sonne: So warm wird der Wochenstart
Am Sonntag trübt Regen die Stimmung im Südwesten. Doch wer durchhält, wird belohnt: Schon zum Wochenstart meldet sich der Spätsommer zurück.
Stuttgart (dpa/lsw) - Wer einen Sonntagsspaziergang plant, sollte heute einen Schirm griffbereit halten: Nach etwas Sonne im Süden breiten sich von Nordwesten Wolken aus und bringen Regen mit sich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.
Die Höchstwerte erreichen dabei 20 Grad und mehr - am wärmsten wird es in Südbaden mit 27 Grad, dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus West, der mit dem Regen etwas auffrischt. In der Nacht zum Montag fällt zunächst teils kräftiger Regen, der später nachlässt, ehe die Temperaturen auf 16 bis 11 Grad zurückgehen.
Ab Montag wird es wieder freundlicher
Nach trübem Start mit ein paar Tropfen oder etwas Sprühregen setzt sich im Tagesverlauf zunehmend die Sonne durch, wie der DWD weiter mitteilte. Vielerorts wechseln sich dann Sonne und Wolken ab, dazu bleibt es trocken. Die Höchstwerte klettern auf 21 Grad im Allgäu und bis 27 Grad im Breisgau, dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest.
Am Dienstag ist es den Angaben zufolge zunächst häufig neblig-trüb, danach zeigt sich viel Sonne. Erst am Nachmittag ziehen im Nordwesten wieder Wolken auf, trocken bleibt es aber. Die Höchstwerte steigen auf rund 23 Grad im Bergland und bis zu 29 Grad am Oberrhein.