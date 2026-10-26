Erst trocken, dann wechselhaft und windig
Auf einen trockenen Start folgt ein wechselhafter Nachmittag und Abend. Der Dienstag bringt bis zu 19 Grad.
Offenbach (dpa/lhe) - Nach einem zunächst freundlichen Start in die neue Woche wird der Montag in Hessen ab dem Nachmittag wieder wechselhafter und windiger. Die Temperaturen liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei 10 bis 14 Grad.
Auch der Dienstag kommt den Meteorologen zufolge erstmal freundlich und trocken daher. Es wird mit bis zu 19 Grad sehr mild, bevor laut DWD am Abend von Nordwesten her eine Kaltfront mit Regen heranzieht.
Zur Wochenmitte werden in Hessen zwischen 12 und 15 Grad erwartet.