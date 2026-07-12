Es bleibt heiß und sonnig - Wovor Experten jetzt warnen

Stuttgart (dpa/lsw) - In den nächsten Tagen bleibt es im Südwesten sonnig und teils extrem heiß. Am Sonntag und Montag scheint die Sonne laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fast überall in Baden-Württemberg am wolkenlosen Himmel. Dabei wird es wieder heiß: am Sonntag bis zu 35 Grad entlang des Rheins, am Montag sind im Kraichgau sogar 36 Grad drin. Im Bergland bleibt es nicht wirklich kühl - zwischen 28 und 29 Grad werden erwartet.

Das trockene und heiße Sommerwetter birgt nach Einschätzung des DWD aber auch zunehmend Gefahren in Baden-Württemberg. Die UV-Belastung sei vor allem im Süden des Landes sehr hoch. Dort wird am Montag die Warnstufe 9 von 11 erreicht. Im Rest des Landes liegt die Belastung demnach mit einem Wert von 8 ebenfalls im sehr hohen Bereich.

Sonnenschutz ist Pflicht

Laut DWD ist mit sehr hoher Gesundheitsgefahr zu rechnen. Die Weltgesundheitsorganisation rate, zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr nicht ins Freie zu gehen und auch im Schatten sonnendichte Kleidung zu tragen, Sonnencreme zu verwenden und eine Sonnenbrille zu tragen. Auch ein breitkrempiger Hut sei empfohlen.

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Hoch ist den Meteorologen zufolge auch die Gefahr für Waldbrände. Am Sonntag steigt sie vor allem am Bodensee, entlang der Schweizer Grenze und in Teilen Mittelbadens auf die höchste Stufe 5. Im Rest des Landes gilt fast flächendeckend Stufe 4. Der Waldbrandgefahrenindex des DWD reicht von Stufe 1 (sehr geringe Gefahr) bis Stufe 5 (sehr hohe Gefahr). In die Bewertung fließen unter anderem Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind und Niederschlag ein.

Vielerorts Grillverbote

Waldbesucher sollten deshalb besonders vorsichtig sein. Im Sommer gilt dort ein Rauchverbot. Grillen ist grundsätzlich nur an ausgewiesenen Plätzen erlaubt - und selbst dort teils nicht mehr: So darf beispielsweise in vielen Städten und Landkreisen derzeit auch an festen Grillplätzen nicht gegrillt werden. Ein Feuer auslösen kann aber auch schon der heiße Katalysator eines Autos.