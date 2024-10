Es wird herbstlich und mild in der neuen Woche

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In der kommenden Woche erwartet die Menschen in Hessen mildes Herbstwetter, wobei es zunehmend sonnig wird. Heute gibt es im Norden zeitweise noch Regen bei Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad, im Süden ist es bereits zeitweise sonnig. Am Dienstag klart es im Tagesverlauf auf und die Sonne kommt immer wieder durch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 17 Grad. In der Nacht zum Mittwoch könnte im Tal bei Temperaturen um 2 Grad Bodenfrost auftreten. Nach Auflösung des Nebels scheint am Mittwoch laut Prognosen immer wieder die Sonne, ebenso am Donnerstag. Die Temperaturen erreichen dabei Höchstwerte zwischen 13 und 18 Grad.