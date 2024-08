Es wird sommerlich heiß am Wochenende in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach Regen und vereinzelten Gewittern können sich die Menschen in Hessen auf sonniges Wetter am Wochenende freuen. Am Sonntag werden die Temperaturen auf bis zu 32 Grad ansteigen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird es heute ab Mittag aufklaren, wobei die Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad liegen und die höchsten Werte im Rhein-Main-Gebiet erreicht werden.

Am Freitag gibt es im Laufe des Tages vor allem im Norden zeitweise etwas Regen, und es sind vereinzelt starke Böen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen laut Vorhersage zwischen 24 und 28 Grad. Am Wochenende bleibt es überwiegend trocken und sonnig, mit gelegentlichem Auftreten von Quellwolken. Am Samstag werden bereits Temperaturen von 30 Grad erreicht, am Sonntag steigen sie weiter auf 28 bis 32 Grad an.