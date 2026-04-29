Rauchvergiftung

Essen auf dem Herd und eingeschlafen: Bewohner verletzt

Ein Mann schläft in seiner Wohnung ein, hat aber noch Essen auf dem eingeschalteten Herd stehen. Rauch kommt aus der Wohnung und die Einsatzkräfte rücken aus.

Der Bewohner kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Bewohner kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Oberndorf am Neckar (dpa/lsw) - Ein Mann ist eingeschlafen, während er Essen auf dem Herd hatte, und hat so einen Großeinsatz ausgelöst. Nachbarn bemerkten den Rauch durch das angebrannte Essen in der Wohnung und alarmierten die Einsatzkräfte, wie die Polizei mitteilte. Auch der Brandalarm löste demnach am Dienstagabend aus.

In der Brandwohnung in Oberndorf am Neckar (Landkreis Rottweil) fand ein Ersthelfer den 60-Jährigen schlafend und brachte ihn nach draußen. Er kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Der Ersthelfer und eine andere Bewohnerin des Mehrfamilienhauses wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, blieben aber unverletzt.

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