Ex-Frau mit Fleischerbeil angegriffen: Urteil erwartet

Ellwangen (dpa/lsw) - Im Prozess um einen Fleischbeil-Angriff auf eine Seniorin wird am Dienstag (ab 9.30 Uhr) vor dem Landgericht Ellwangen das Urteil gegen ihren Ex-Mann erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 78-Jährigen versuchten Totschlag vor. Hintergrund des Angriffs soll ein Streit um die Scheidung Ende August gewesen sein.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Auseinandersetzung soll laut Anklage derart eskaliert sein, dass der Mann im gemeinsamen Haus zunächst mehrfach mit einem Küchenmesser auf sie eingestochen haben soll. Anschließend soll er mit dem Fleischbeil mindestens 25-mal auf die Frau eingeschlagen haben. Die ebenfalls 78-jährige Seniorin erlitt Schnittverletzungen an Händen, Unterarmen und am Hals sowie lebensgefährliche Verletzungen am Kopf.

Angehörige holten Rettungskräfte

Der Mann rief den Ermittlungen zufolge anschließend seinen Sohn an. Er könne sehen, wie seine Mutter «erledigt» worden sei. Die eilig herbeigeeilten Angehörigen verständigten laut Anklage Polizei und Rettungskräfte. Das schnelle Eingreifen habe das Leben der 78-Jährigen gerettet, hieß es von der Staatsanwaltschaft.