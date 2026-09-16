Verdacht in Kita

Ex-Kita-Mitarbeiter unter Verdacht – Polizei eingeschaltet

Ein Ex-Mitarbeiter einer Kita in Bad Soden-Salmünster steht im Verdacht, sich unangemessen gegenüber Kindern verhalten zu haben. Polizei und Staatsanwaltschaft sind eingeschaltet.

Der frühere Kita-Mitarbeiter soll sich «unangemessen» verhalten haben, geprüft wird ein sexueller Hintergrund. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Der frühere Kita-Mitarbeiter soll sich «unangemessen» verhalten haben, geprüft wird ein sexueller Hintergrund. (Symbolbild)

Bad Soden-Salmünster (dpa/lhe) - Einem mittlerweile früheren Mitarbeiter einer Kindertagesstätte in Bad Soden-Salmünster im Main-Kinzig-Kreis wird «unangemessenes Verhalten» gegenüber Kindern vorgeworfen. Es werde ein möglicher sexueller Hintergrund geprüft, teilte die Stadt am Dienstagabend mit. Polizei und Staatsanwaltschaft seien eingeschaltet worden, der Verdächtige sei nicht mehr in der städtischen Einrichtung beschäftigt. Details zu den Vorwürfen und der Zahl womöglich betroffener Kinder nannte die Stadt. Die Eltern der Kita-Kinder seien informiert, eine externe Fachperson für Kinderschutz und Krisenbegleitung eingeschaltet worden.

Zuvor hatte unter anderem das Nachrichtenportal hessenschau.de darüber berichtet. Die Staatsanwaltschaft Hanau konnte auf Anfrage zu dem Fall zunächst keine Details nennen.

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