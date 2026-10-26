Explosion in Mannheimer Café - Angriff mit Sprengkörper?

Mannheim (dpa) - In einem Café im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt hat es in den frühen Morgenstunden eine Explosion gegeben. Dabei wurde eine Person leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Hintergründe waren zunächst unklar - die Polizei machte weder Angaben zur Ursache der Explosion noch zur Schadenshöhe. Die Kriminalpolizei ermittle in alle Richtungen.

Der Besitzer des Cafés spricht von einem Angriff, jemand habe die Scheibe eingeschlagen und eine «Bombe reingeschmissen», sagte der Barbesitzer Francesco Silva der dpa. Auf schwarz-weißen Aufnahmen einer Überwachungskamera auf dem Handy des Besitzers sieht man, wie ein brennender Gegenstand, der aussieht wie ein Böller, durch die Eingangstür in den Laden fliegt. Eine Person in dem Café entdeckt daraufhin den Gegenstand und rennt nach hinten davon. Dann folgt die Explosion, die den Laden verwüstet.

Die Polizei sagt bislang nichts zu den Hintergründen. Man wisse nicht, was die Explosion ausgelöst habe, so ein Beamter am Morgen. Der Polizist schloss auf Nachfrage eine Gasexplosion aus. Die verletzte Person sei im Krankenhaus versorgt worden, so der Sprecher. Weitere Angaben könne er nicht machen. Das sei alles «Gegenstand der Ermittlungen».

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Barbesitzer: «Ich bin ein friedlicher Mensch»

Die Neckarstadt ist ein bevölkerungsreicher und lebendiger Stadtteil von Mannheim, der direkt nördlich des Flusses Neckar liegt. Von der Wucht der Detonation ist ein Schaufenster des Cafés beschädigt worden. Auf Bildern vom Einsatzort aus der Nacht ist zu sehen, wie zahlreiche Glasscherben auf der Straße liegen und die Spurensicherung das Café untersucht.

Laut Polizei wurde die Straße kurzfristig gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr wurde vorübergehend eingestellt. Die Feuerwehr sei vor Ort gewesen, weil sich Rauch entwickelt habe.

Er sei von der Polizei am frühen Morgen informiert worden und habe die Szenen auf den Bildern der Überwachungskamera gesehen, sagte der Barbesitzer. Zum Zeitpunkt der Explosion sei noch ein Mitarbeiter im Laden gewesen, um zu putzen.