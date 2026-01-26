Polizeieinsatz

Explosion in Müllwagen – Ermittler vermuten Gaskartusche

Eine Explosion beschädigt einen Müllwagen und zwei Gebäude in Hechingen. Der Fahrer bleibt unverletzt. Was die Polizei zur möglichen Ursache sagt.

Verletzt worden sei bei der Explosion niemand. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Verletzt worden sei bei der Explosion niemand. (Symbolbild)

Hechingen (dpa/lsw) - Bei einer Explosion in einem Müllwagen in Hechingen (Zollernalbkreis) ist dieser schwer beschädigt worden. Nach rund 100 Meter Fahrt nach der letzten Befüllung mit Müllbeuteln sei es im Müllbehälter des Fahrzeuges zu einer Explosion gekommen, teilte die Polizei mit. Durch die Druckwelle seien auch an zwei umliegenden Gebäuden Scheiben zu Bruch gekommen. Der 31 Jahre alte Fahrer sei vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden, sei aber nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt worden. 

Zusammen mit dem Landeskriminalamt ermittele man jetzt zur Ursache, ersten Hinweisen zufolge könnte der Grund für die Explosion eine Gaskartusche sein. Der Schaden liegt den Erkenntnissen zufolge bei mehreren zehntausend Euro.

