Explosionsartige Verpuffung - drei Arbeiter verletzt

Pfullendorf (dpa/lsw) - Bei zwei explosionsartigen Verpuffungen auf dem Gelände einer Recyclingfirma in Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) sind drei Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer. Der 54-Jährige musste wegen Verbrennungen im Gesicht von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Im Turm der Absaug- und Filteranlage der Recyclingfirma kam es zunächst zu einer Verpuffung - einer schlagartigen, explosionsartigen Verbrennung von Gasen - wodurch sich Recyclingmaterial entzündete. Drei Mitarbeiter versuchten daraufhin, den entstandenen Brand zu löschen.

Dabei kam es zu einer zweiten Verpuffung mit einer Stichflamme. Die Helfer sollen durch die Druckwelle weggeschleudert worden sein sollen, wie der «Südkurier» berichtete. Der 54-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen im Gesicht zu. Ein 61-Jähriger kam zunächst mit ebenfalls schwer eingeschätzten Verletzungen in ein Krankenhaus, konnte es aber bald wieder verlassen - der dritte Helfer erlitt lediglich leichte Verletzungen.

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