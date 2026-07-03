Unfälle

Vier Arbeiter durch Lösungsmittel verletzt

Atemreizungen, Kopfschmerzen – ein Arbeitsunfall sorgt für einen Rettungseinsatz in Stuttgart. Wie es dazu kommen konnte.

Die Polizei ermittelt noch in dem Fall. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei ermittelt noch in dem Fall. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Vermutlich durch ein Lösungsmittel sind vier Mitarbeiter auf einem Firmengelände in Stuttgart leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 58 Jahre alter Beschäftigter bei einem Arbeitsunfall am Donnerstag mehrere Behälter beschädigt, in denen sich nach ersten Ermittlungen der Stoff Isobutylacetat befand.

Die vier Mitarbeiter, die mit der auslaufenden Flüssigkeit in Kontakt gekommen waren, klagten später über Atemwegsreizungen und Kopfschmerzen. Sie wurden auf dem Gelände von Rettungskräften versorgt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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