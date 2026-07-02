58-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt
Schwere Verletzungen nach Verpuffung: Ein 58-Jähriger arbeitet allein in der Anlage. Was bislang zum Vorfall im Ostalbkreis bekannt ist.
Rosenberg (dpa/lsw) - Ein 58 Jahre alter Arbeiter ist bei einem Betriebsunfall in Rosenberg (Ostalbkreis) schwer verletzt worden. In einer Anlage kam es nach Polizeiangaben am Mittwoch zu einer Verpuffung, die eine Druckwelle auslöste. Der Mann sei zum Zeitpunkt des Unfalls allein gewesen. Hinweise zur Ursache und mehr Details nannte die Polizei zunächst nicht.