Betriebsunfall

58-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen nach Verpuffung: Ein 58-Jähriger arbeitet allein in der Anlage. Was bislang zum Vorfall im Ostalbkreis bekannt ist.

Der Mitarbeiter war nach Polizeiangaben allein. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Mitarbeiter war nach Polizeiangaben allein. (Symbolbild)

Rosenberg (dpa/lsw) - Ein 58 Jahre alter Arbeiter ist bei einem Betriebsunfall in Rosenberg (Ostalbkreis) schwer verletzt worden. In einer Anlage kam es nach Polizeiangaben am Mittwoch zu einer Verpuffung, die eine Druckwelle auslöste. Der Mann sei zum Zeitpunkt des Unfalls allein gewesen. Hinweise zur Ursache und mehr Details nannte die Polizei zunächst nicht.

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