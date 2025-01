Mannheim: Zwei Verletzte nach Verpuffung bei Müllentleerung - Entschärfer im Einsatz

Mannheim. Zwei Müllmänner sind beim Entleeren einer Mülltonne in der Werftstraße in Mannheim leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr die Verpuffung. Noch sind sowohl Ursache als auch Ursprung der Verpuffung unklar. Zur weiteren Untersuchung sind Entschärfer des LKA vor Ort. Das Fahrzeug wurde auf das Gelände des Stadtraumservice der Stadt Mannheim gebracht. Es gibt keine Verkehrsbeeinträchtigungen mehr.