Arbeitsunfall

Verpuffung im Foodtruck – 24-Jähriger schwer verletzt

Beim Starten eines Pizzaofens in einem Foodtruck kommt es in Heidelberg zu einer Verpuffung. Ein 24 Jahre alter Mitarbeiter erleidet schwere Verbrennungen und wird ins Krankenhaus geflogen.

Der 24-Jährige wurde mit schweren Verbrennungen vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Der 24-Jährige wurde mit schweren Verbrennungen vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Bei einer Verpuffung in einem Foodtruck ist ein 24 Jahre alter Mitarbeiter in Heidelberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Samstagmittag beim Anschalten des gasbetriebenen Pizzaofens zur Verpuffung. Der 24-Jährige habe nah beim Ofen gestanden und schwere Verbrennungen erlitten. Er wurde laut Polizei mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

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