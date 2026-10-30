Fahrer erleidet medizinischen Notfall – Rettung in Tunnel
Ein plötzlich stehengebliebenes Fahrzeug löst im Tunnel der B462 einen Rettungseinsatz aus. Der Fahrer hatte wohl einen medizinischen Notfall.
Gernsbach (dpa/lsw) - In einem Tunnel auf einer Bundesstraße bei Gernsbach (Landkreis Rastatt) ist es zu einem Rettungseinsatz aufgrund eines medizinischen Notfalls gekommen. Der Fahrer eines Autos war dort auf die Gegenfahrbahn geraten und vor einem entgegenkommenden Fahrzeug zum Stehen gekommen, wie die Polizei mitteilte. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht.
Der Mann habe nach ersten Informationen einen medizinischen Notfall erlitten. Verkehrsteilnehmer waren hinzugekommen, um den Mann zu helfen. Sie alarmierten den Notruf. Der Tunnel auf der Bundesstraße 462 wurde im Rahmen des Rettungseinsatzes am Mittag voll gesperrt.